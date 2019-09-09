Тарпищев рассказал, чем Медведев похож на Федерера

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что россиянин Даниил Медведев в 23 года продолжает прогрессировать и этим напоминает швейцарца Роджера Федерера.

Ранее уроженец Москвы дошёл до финала US Open, где проиграл второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.

«Больше всего радует, что Медведев не остановился в росте мастерства и продолжает прогрессировать. Он ещё не достиг потолка возможностей. Этим он похож на Федерера, который окончательно раскрылся уже в зрелом возрасте», — цитирует Тарпищева ТАСС.



В обновлённом рейтинге ATP от 9 сентября Медведев поднялся на четвёртую позицию. 38-летний Федерер находится на третьей строчке. Первый в рейтинге — серб Новак Джокович.