Тарпищев рассказал, чем Медведев похож на Федерера
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что россиянин Даниил Медведев в 23 года продолжает прогрессировать и этим напоминает швейцарца Роджера Федерера.
Ранее уроженец Москвы дошёл до финала US Open, где проиграл второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.
«Больше всего радует, что Медведев не остановился в росте мастерства и продолжает прогрессировать. Он ещё не достиг потолка возможностей. Этим он похож на Федерера, который окончательно раскрылся уже в зрелом возрасте», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В обновлённом рейтинге ATP от 9 сентября Медведев поднялся на четвёртую позицию. 38-летний Федерер находится на третьей строчке. Первый в рейтинге — серб Новак Джокович.
«Ослепительный молодой русский». Медведев заставил США влюбиться в себя
«Зрителей очаровала неуклюжая элегантность Даниила, похожая на элегантность цапли». От ненависти до любви один шаг, и Медведев его сделал.
- 9 сентября 2019
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