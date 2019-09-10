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Андрееску поднялась на 4-ю строчку в чемпионской гонке WTA, С. Уильямс — на 5-ю

Андрееску поднялась на 4-ю строчку в чемпионской гонке WTA, С. Уильямс — на 5-ю
Теннис / US Open 2019 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA победительница US Open—2019 канадка Бьянка Андрееску поднялась на четвёртую строчку, американка Серена Уильямс — на пятую.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, располагается на 36-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 9 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5476.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4792.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4786.
4 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727.
5 (10). Серена Уильямс (США) — 3935.
6 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3836.
7 (5). Наоми Осака (Япония) — 3776.
8 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615.
9 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3580.
10 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3464.
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36 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 1130…
43 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1018...
54 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 906...
61 (62). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 859...
65 (72). Анна Блинкова (Россия) — 814...
78 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 647...
80 (76). Дарья Касаткина (Россия) — 637...
84 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 600...
97 (118). Анна Калинская (Россия) — 549...
99 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) — 542.

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