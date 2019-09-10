Стал известен полный состав сборной мира на Кубке Лэйвера—2019

Американский теннисист Джек Сок подтвердил участие в Кубке Лэйвера—2019 в составе сборной мира. Таким образом, он заменит травмированного южноафриканца Кевина Андерсона. Вместе с ним сыграют: Ник Кирьос, Джон Изнер, Милош Раонич и Денис Шаповалов. Последним членом команды стал дебютант соревнований Тейлор Фритц из США.
В команду Европы входят: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини.
С 2019 года Кубок Лэйвера впервые пройдёт как часть календаря ATP. Соревнования состоятся в третий раз. В этом сезоне матчи запланированы в период с 20 по 22 сентября в Женеве (Швейцария). Параллельно будут сыграны турниры в Метце (Франция) и Санкт-Петербурге (Россия).
Напомним, выставочный турнир «Кубок Лэйвера» основал швейцарский теннисист Роджер Федерер.
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