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Хачанов получил награду «Король года» от журнала GQ

Хачанов получил награду «Король года» от журнала GQ
Теннис / ATP 0

Российский теннисист, девятая ракетка мира Карен Хачанов получил премию российской версии журнала GQ в специальной номинации King of the Year.

23-летний уроженец Москвы стал единственным спортсменом, получившим награду в номинации, не имеющей отношения к спорту. «Спортсменом года» был признан хоккеист Александр Овечкин.

Сам теннисист не смог поприсутствовать на церемонии награждения, поэтому ограничился лишь видеозаписью, на которой поблагодарил организаторов.

Напомним, на минувшем Открытом чемпионате США Хачанов неожиданно уступил уже в первом матче — россиянина выбил из соревнований канадец Вашек Поспишил со счётом 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3. В текущем сезоне Карен провёл 42 матча, из которых выиграл в 20 случаях.

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