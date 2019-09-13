Вторая сеяная Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хиросиме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под вторым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд (8) со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.



Вероника 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Кудерметова поспорит с японкой Мисаки Дои.



Действующая чемпионка Се Шувэй (1) из Китайского Тайбэя в четвертьфинале проиграла японке Нао Хибино со счётом 4:6, 3:6. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.

Вторая сеяная Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хиросиме