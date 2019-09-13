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Вторая сеяная Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хиросиме

Вторая сеяная Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хиросиме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под вторым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд (8) со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

Вероника 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Кудерметова поспорит с японкой Мисаки Дои.

Действующая чемпионка Се Шувэй (1) из Китайского Тайбэя в четвертьфинале проиграла японке Нао Хибино со счётом 4:6, 3:6. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.

Хиросима. 1/4 финала
13 сентября 2019, пятница. 10:00 МСК
Лаура Зигемунд
84
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		4 6
         
Вероника Кудерметова
48
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Хиросима. 1/4 финала
13 сентября 2019, пятница. 05:30 МСК
Се Шувэй
29
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Нао Хибино
146
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Вторая сеяная Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хиросиме
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