Свитолина и Младенович провели гейм, состоящий из 42 розыгрышей
Необычно затяжной гейм выдался в четвертьфинальном матче соревнований в Чжэнчжоу (Китай) француженки Кристины Младенович с украинкой Элиной Свитолиной. На подаче Кристины девушки разыграли 42 мяча.
У Свитолиной было 6 брейк-пойнтов, однако ни один из них реализовать ей не удалось. Младенович же взяла гейм лишь с 13-й попытки, поведя со счётом 3:1.
Следующий же гейм, который теннисистки провели без паузы, Свитолина на своей подаче проиграла. Партия в итоге осталась за Младенович — 6:4. Сет продлился 1 час 13 минут. В настоящее время идёт вторая партия.
Напомним, победительница данного матча разыграет путёвку в финал соревнований с Петрой Мартич из Хорватии, которая ранее обыграла белоруску Арину Соболенко.
- 13 сентября 2019
-
18:34
-
18:20
-
18:10
-
17:30
-
17:12
-
14:35
-
13:18
-
13:09
-
12:07
-
10:58
-
09:55
-
09:28
-
08:03
-
00:42
-
00:38
-
00:23
- 12 сентября 2019
-
23:50
-
23:21
-
22:55
-
22:13
-
21:34
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:20
-
20:18
-
19:51
-
19:32
-
19:24
-
19:06
-
18:36
-
18:19
-
17:35
-
17:20
-
15:27
Партнерский контент