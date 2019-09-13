Свитолина и Младенович провели гейм, состоящий из 42 розыгрышей

Необычно затяжной гейм выдался в четвертьфинальном матче соревнований в Чжэнчжоу (Китай) француженки Кристины Младенович с украинкой Элиной Свитолиной. На подаче Кристины девушки разыграли 42 мяча.



У Свитолиной было 6 брейк-пойнтов, однако ни один из них реализовать ей не удалось. Младенович же взяла гейм лишь с 13-й попытки, поведя со счётом 3:1.



Следующий же гейм, который теннисистки провели без паузы, Свитолина на своей подаче проиграла. Партия в итоге осталась за Младенович — 6:4. Сет продлился 1 час 13 минут. В настоящее время идёт вторая партия.



Напомним, победительница данного матча разыграет путёвку в финал соревнований с Петрой Мартич из Хорватии, которая ранее обыграла белоруску Арину Соболенко.