Серена Уильямс помогла жертвам урагана на Багамах

Американская теннисистка Серена Уильямс приехала на Багамские острова, чтобы помочь пострадавшим от урагана «Дориан». Серена сделала пожертвование в пользу церкви, где временно живут люди, которые стали жертвами стихии.

Фото доступно в «твиттере» Bahamas Press.

Ураган «Дориан» разрушил более 13 тыс. зданий на Багамских островах. В результате пропавшими без вести числятся 2,5 тыс. человек. Кроме того, есть информация о 50 погибших. Из зоны бедствия эвакуированы тысячи людей. Возможный ущерб от стихии оценивается на сумму от $ 3,5 до 6,5 млрд долларов.

Напомним, последним турниром, в котором Серена Уильямс принимала участие, был Открытый чемпионат США. Американка дошла до финала, где проиграла канадке Бьянке Андрееску.