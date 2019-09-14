Девятая ракетка планеты россиянин Карен Хачанов стал отцом. У теннисиста и его супруги Вероники Шкляевой родился сын.
Радостное известие поклонникам сообщил Хачанов на своей странице в «Инстаграме». «14.09.2019. Мальчик», — написал теннисист, опубликовав фотографию, на которой держит сына за ножки.
Хачанов и Шкляева состоят в браке с 2016 года. О скором пополнении в семействе теннисист объявил в июне на Открытом чемпионата Франции, во время которого супруга поддерживала его на трибуне. Тогда Хачанов отметил, что «Роллан Гаррос» — последний турнир, на который она отправилась вместе с ним до родов.
В нынешнем сезоне россиянин дошёл до полуфинала «Мастерса» в Монреале (Канада), где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 1:6, 6:7 (6:8).
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