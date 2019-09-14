Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Карен Хачанов стал отцом

Карен Хачанов стал отцом
Карен Хачанов стал отцом
Теннис / ATP 0

Девятая ракетка планеты россиянин Карен Хачанов стал отцом. У теннисиста и его супруги Вероники Шкляевой родился сын.

Радостное известие поклонникам сообщил Хачанов на своей странице в «Инстаграме». «14.09.2019. Мальчик», — написал теннисист, опубликовав фотографию, на которой держит сына за ножки.

Хачанов и Шкляева состоят в браке с 2016 года. О скором пополнении в семействе теннисист объявил в июне на Открытом чемпионата Франции, во время которого супруга поддерживала его на трибуне. Тогда Хачанов отметил, что «Роллан Гаррос» — последний турнир, на который она отправилась вместе с ним до родов.

В нынешнем сезоне россиянин дошёл до полуфинала «Мастерса» в Монреале (Канада), где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 1:6, 6:7 (6:8).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент