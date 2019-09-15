Японка Хибино одержала победу на турнире в Хиросиме, выиграв 2-й титул в карьере
Японская теннисистка Нао Хибино стала победительницей турнира в Хиросиме (Япония) с призовым фондом $ 250 тыс. В финале она в двух сетах обыграла соотечественницу Мисаки Дои со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.
В активе Хибино 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9. Дои выполнила 2 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.
Это был второй японский финал в истории WTA. Первый состоялся 22 года назад в Джакарте (Индонезия).
24-летняя Хибино завоевала второй титул в одиночном разряде. Первый она выиграла в Ташкенте в 2015 году.
В прошлом сезоне победительницей турнира в Хиросиме стала Се Шувэй из Китайского Тайбэя. На нынешнем турнире она проиграла в четвертьфинале.
Хиросима. Финал
15 сентября 2019, воскресенье. 05:30 МСК
146
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
107
Мисаки Дои
М. Дои
Вторая сеяная Кудерметова проиграла в полуфинале турнира в Хиросиме
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