Японка Хибино одержала победу на турнире в Хиросиме, выиграв 2-й титул в карьере

Японская теннисистка Нао Хибино стала победительницей турнира в Хиросиме (Япония) с призовым фондом $ 250 тыс. В финале она в двух сетах обыграла соотечественницу Мисаки Дои со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.



В активе Хибино 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9. Дои выполнила 2 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.



Это был второй японский финал в истории WTA. Первый состоялся 22 года назад в Джакарте (Индонезия).



24-летняя Хибино завоевала второй титул в одиночном разряде. Первый она выиграла в Ташкенте в 2015 году.



В прошлом сезоне победительницей турнира в Хиросиме стала Се Шувэй из Китайского Тайбэя. На нынешнем турнире она проиграла в четвертьфинале.

Вторая сеяная Кудерметова проиграла в полуфинале турнира в Хиросиме