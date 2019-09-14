Вторая сеяная Кудерметова проиграла в полуфинале турнира в Хиросиме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под вторым номером, не смогла пробиться в финал, проиграв хозяйке кортов Мисаки Дои со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.



Вероника 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.



В финале соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Дои поспорит с соотечественницей, Нао Хибино.



Действующая чемпионка Се Шувэй (1) из Китайского Тайбэя в четвертьфинале проиграла Хибино со счётом 4:6, 3:6. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.

Вторая сеяная Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хиросиме