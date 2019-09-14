Вторая сеяная Кудерметова проиграла в полуфинале турнира в Хиросиме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под вторым номером, не смогла пробиться в финал, проиграв хозяйке кортов Мисаки Дои со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Вероника 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
В финале соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Дои поспорит с соотечественницей, Нао Хибино.
Действующая чемпионка Се Шувэй (1) из Китайского Тайбэя в четвертьфинале проиграла Хибино со счётом 4:6, 3:6. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.
Хиросима. 1/2 финала
14 сентября 2019, суббота. 07:00 МСК
107
Мисаки Дои
М. Дои
Окончен
2 : 0
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|2
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|6
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Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Вторая сеяная Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хиросиме
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