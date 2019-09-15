Россиянка Флинк успешно преодолела квалификацию турнира в Осаке

Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась в основную сетку теннисного турнира в Осаке (Япония) с призовым фондом $ 823 тыс.



В финале квалификации Флинк взяла верх над Катажиной Кавой из Польши со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты.



Соперница Флинк по первому кругу турнира определится позднее. Напомним, на текущий момент Варвара является 153-й ракеткой мира.



Помимо Флинк в основной сетке турнира выступят ещё две россиянки – Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.



Действующей чемпионкой Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4. В этом сезоне соревнования пройдут с 16 по 22 сентября.