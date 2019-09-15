Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Россиянка Флинк успешно преодолела квалификацию турнира в Осаке

Россиянка Флинк успешно преодолела квалификацию турнира в Осаке
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась в основную сетку теннисного турнира в Осаке (Япония) с призовым фондом $ 823 тыс.

В финале квалификации Флинк взяла верх над Катажиной Кавой из Польши со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты.

Соперница Флинк по первому кругу турнира определится позднее. Напомним, на текущий момент Варвара является 153-й ракеткой мира.

Помимо Флинк в основной сетке турнира выступят ещё две россиянки – Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Действующей чемпионкой Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4. В этом сезоне соревнования пройдут с 16 по 22 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент