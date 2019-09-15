Бывший тренер Осаки не смог отсудить у теннисистки 20% её заработков
Кристофу Жану, экс тренеру японки Наоми Осаки, не удалось взыскать с теннисистки 20% её заработков.
Ранее Жан, начавший работать с Осакой в 13-летнем возрасте, утверждал, что отец спортсменки Леонард Франсуа подписал с ним контракт, согласно которому 20% заработка Наоми в течение всей её карьеры принадлежат наставнику. В 2011 году Франсуа не мог оплачивать тренировки, поэтому стороны заключили сделку. Тренер подал иск в суд и хотел взыскать деньги. Согласно официальному сайту WTA, за карьеру Осака заработала более $ 10,8 млн.
В итоге суд удовлетворил ходатайство юристов Осаки. Было доказано, что иск не имеет оснований, сообщил в своём «твиттере» журналист Джон Вертейм.
На текущий момент Осака является четвёртой ракеткой мира.
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