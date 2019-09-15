Сафиуллин и Ватутин вышли в финал квалификации турнира в Санкт-Петербурге

На турнире категории АТР 250 в Санкт-Петербурге завершились матчи первого раунда квалификации. Из семи российских участников в финал отборочных соревнований вышли двое — Роман Сафиуллин и Андрей Ватутин.

22-летний Сафиуллин выиграл у 34-летнего Константина Кравчука со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 58 минут. Сафиуллин дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Кравчук подал 3 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Ватутин оказался сильнее Александра Недовесова из Казахстана – 1:6, 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Ватутин дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 9. Недовесов подал 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 7 брейков.

За выход в основную сетку домашнего турнира Сафиуллину предстоит сыграть со вторым сеяным в квалификации, белорусом Егором Герасимовым, а Ватутину (7) – с Эрнестом Гулбисом из Латвии (3).