Павлюченкова работает с бывшим тренером Мугурусы
На турнире в Осаке (Япония) россиянка Анастасия Павлюченкова работает под руководством Сэма Сумика. Специалист до июля тренировал испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу.
Напомним, в матче первого круга 28-летняя спортсменка в двух сетах обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:3, 6:1. Следующей соперницей уроженки Самары станет вторая ракетка турнира из Нидерландов Кики Бертенс.
Ранее Павлюченкова сотрудничала с канадским специалистом Робом Стекли, а также со шведским тренером Йоахимом Нистрёмом.
Действующей чемпионкой турнира Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4.
Видео доступно на странице WTA в «Твиттере».
Павлюченкова разгромила Ястремскую на старте турнира в Осаке
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