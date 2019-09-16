Павлюченкова работает с бывшим тренером Мугурусы

На турнире в Осаке (Япония) россиянка Анастасия Павлюченкова работает под руководством Сэма Сумика. Специалист до июля тренировал испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу.

Напомним, в матче первого круга 28-летняя спортсменка в двух сетах обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:3, 6:1. Следующей соперницей уроженки Самары станет вторая ракетка турнира из Нидерландов Кики Бертенс.

Ранее Павлюченкова сотрудничала с канадским специалистом Робом Стекли, а также со шведским тренером Йоахимом Нистрёмом.

Действующей чемпионкой турнира Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4.

Видео доступно на странице WTA в «Твиттере».