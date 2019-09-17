Кукушкин: турнир в Санкт-Петербурге — один из лучших в мужском туре

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин рассказал, с каким настроем он начал выступления на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Теннисист уже выигрывал этот турнир в 2010 году.
Кукушкин успешно преодолел первый круг, обыграв в двух сетах итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
«Тогда был, можно сказать, совершенно другой турнир: совершенно другие организаторы, совершенно другой стадион, другая атмосфера. На этом турнире она невероятная! Все игроки как россияне, так и иностранцы, очень любят St. Petersburg Open, приезжают сюда с удовольствием. Этот турнир, на самом деле, один из лучших в туре. Конечно, я тоже с удовольствием каждый год приезжаю, когда могу. Никогда не играю другие параллельные турниры, всегда выступаю здесь. У меня особые воспоминания, связанные с этим турниром: с одной стороны, прошло уже девять лет, много, что поменялось, может быть, этих эмоций уже нет, но тем не менее, когда я вспоминаю, что я здесь выиграл свой единственный титул, мысленно возвращаюсь к тому году. Конечно, это было очень давно, тем не менее у меня всего один титул ATP. Надеюсь, что он не останется единственным.
У меня неплохая форма. Был небольшой перерыв после US Open на две недели, сейчас первый турнир в зале. Я очень люблю эту часть сезона, всегда показывал свои лучшие результаты на турнирах в зале, поэтому настрой у меня боевой! Я настроен побеждать в каждом матче, в котором участвую. Настроение, конечно, хорошее, хотя я понимаю, что здесь очень много других хороших игроков, поэтому будет тяжело, и я далеко не загадываю", — цитирует Кукушкина официальный сайт турнира.
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