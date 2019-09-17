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Федерер отказался от участия в новом формате розыгрыша Кубка Дэвиса

Федерер отказался от участия в новом формате розыгрыша Кубка Дэвиса
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказал мнение по поводу возможного участия в командных турнирах — Кубке Дэвиса и ATP Cup.

«Абсолютно нормально, что о моём возможном участии, его важности и так далее часто говорит Жерар Пике. Тем не менее я не планирую играть в Кубке Дэвиса. Сомневаюсь, что соревнования будут и дальше проводиться в таком формате.

34 из 35 лучших игроков мира дали согласие на участие в ATP Cup. Это о чём-то говорит, не так ли? К тому же место этого турнира в календаре значительно удобнее», — цитирует Федерера в своём «твиттере» теннисный журналист Жозе Мергадо.

Ранее состоялась жеребьёвка групповой стадии дебютного розыгрыша ATP Cup. Сборная Швейцарии узнала двоих соперников по командным соревнованиям.

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