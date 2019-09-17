Федерер отказался от участия в новом формате розыгрыша Кубка Дэвиса
Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказал мнение по поводу возможного участия в командных турнирах — Кубке Дэвиса и ATP Cup.
«Абсолютно нормально, что о моём возможном участии, его важности и так далее часто говорит Жерар Пике. Тем не менее я не планирую играть в Кубке Дэвиса. Сомневаюсь, что соревнования будут и дальше проводиться в таком формате.
34 из 35 лучших игроков мира дали согласие на участие в ATP Cup. Это о чём-то говорит, не так ли? К тому же место этого турнира в календаре значительно удобнее», — цитирует Федерера в своём «твиттере» теннисный журналист Жозе Мергадо.
Ранее состоялась жеребьёвка групповой стадии дебютного розыгрыша ATP Cup. Сборная Швейцарии узнала двоих соперников по командным соревнованиям.
Пике: Федерер не хочет играть на Кубке Дэвиса? Я не закрывал никаких дверей
- 17 сентября 2019
-
17:25
-
16:53
-
16:16
-
15:37
-
14:19
-
13:24
-
11:40
-
11:22
-
10:59
-
10:14
-
09:47
-
09:41
-
09:01
-
00:43
- 16 сентября 2019
-
22:58
-
20:45
-
20:25
-
20:00
-
19:23
-
18:22
-
17:37
-
17:22
-
15:16
-
13:44
-
12:09
-
11:53
-
10:43
-
09:47
-
09:20
-
08:47
-
08:38
-
08:35
-
08:02
-
06:36
-
00:31
Партнерский контент