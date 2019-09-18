Рублёв: я достаточно хорош, чтобы держать мяч в игре без ошибок

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему теперь старается больше держать мяч в игре, а не делать ставку на один супермощный удар.

Ранее уроженец Москвы вышел во второй круг St. Petersburg Open, где завтра, 19 сентября, сыграет с Ричардом Беранкисом из Литвы.

«Раньше мне просто не хватало физических данных, чтобы бегать и терпеть, — поэтому выбора не было, приходилось играть в один-два удара, потому что скорость у меня была выше и ничего не оставалось, кроме как идти и рисковать. Если не получалось, я, как правило, проигрывал очень быстро. А если я хорошо чувствовал мяч, то завязывалась борьба и я выигрывал.

Сейчас наконец-то я стал намного выносливее, стал лучше бегать. Могу уже не рисковать, не играть в два-три удара, а терпеть. Знаю, что я достаточно хорош, чтобы держать мяч в игре без ошибок", — цитирует Рублёва официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.