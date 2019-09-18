Рублёв: сейчас я уверен в себе психологически

Российский теннисист Андрей Рублёв после победы на старте турнира в Санкт-Петербурге в матче с Ильёй Ивашко из Беларуси оценил свою текущую форму. По словам уроженца Москвы, он стал более уверенным и спокойным.

«Сейчас я достаточно уверен в себе психологически. А в плане самой игры я вообще перестал оценивать, на каком уровне сейчас нахожусь. Потому что всё это меняется день ото дня — один день играешь хорошо, другой — чуть хуже, от соперника тоже многое зависит. А в психологическом плане — да, стал намного более уверенным, более спокойным — что помогло даже сегодня. В плане игры — посмотрим. Главное, делать максимум, что я могу, а дальше будут какие-то спады, взлёты — это нормально», — цитирует Рублёва официальный сайт турнира.

За выход в четвертьфинал Рублёв, являющийся 38-й ракеткой мира, поспорит с представителем Литвы Ричардом Беранкисом.

Рублёв бросил ракетку, Донской уверенно победил на старте. Яркие фото с Spb Open