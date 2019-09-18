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Украинка Свитолина выступит на Кубке Кремля в Москве

Украинка Свитолина выступит на Кубке Кремля в Москве
Теннис / Кубок Кремля 0

Сегодня, 18 сентября, стал известен состав участников женского турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Как сообщает пресс-служба соревнований, в этом году зрители смогут насладиться игрой румынки Симоны Халеп, испанки Гарбинье Мугурусы, чешки Петры Квитовой и украинки Элины Свитолиной.

В основной сетке турнира выступят четыре россиянки: Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

«Это один из сильнейших составов за последние годы – пять человек из двадцатки, четыре из десятки — это очень здорово, будет хороший женский теннис. К сожалению, для нас в основной сетке только четыре россиянки, но я думаю, что просто смена поколений даёт о себе знать. Во всяком случае для болельщиков турнир будет очень интересный и содержательный, а зрители с удовольствием придут поболеть за выдающийся теннис», – заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Соревнования пройдут с 12 по 20 октября в Москве. Действующей чемпионкой турнира является Касаткина.

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