Боузкова – о травме Свитолиной: Элина сражалась как могла, пока позволяло тело

Теннисистка из Чехии Мари Боузкова, вышедшая в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу, поделилась впечатлениями от матча второго круга с первой сеяной соревнований украинкой Элиной Свитолиной — 4:6, 3:4.
«Конечно, это был по-настоящему трудный матч, даже несмотря на то, что Свитолина не была готова на сто процентов. Она сражалась с большим упорством, боролась как могла столько, сколько ей позволяло тело.
Для меня этот матч был сложным психологически, потому что я понимала, что она не чувствует себя лучше. Я пыталась продолжать в том же духе, оставаться агрессивной и не отдавать ей лёгких очков», — приводит слова Боузковой официальный сайт WTA.
Напомним, Свитолина отказалась от продолжения борьбы в ходе второго сета из-за проблем с коленом. Боузкова в четвертьфинале сыграет с россиянкой Анной Блинковой.
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