Димитров получил уайлд-кард на турнир в Стокгольме

Организаторы турнира категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция) предоставили уайлд-кард бывшей третьей ракетке планеты болгарину Григору Димитрову, который в обновлённом рейтинге ATP занимает 25-ю строчку. Об этом сообщает Tennis World USA.
В 2013 году Димитров уже побеждал на турнире в Стокгольме. В финальном матче болгарин обыграл испанца Давида Феррера со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Этот титул стал первым в профессиональной карьере Димитрова. В 2014 и 2017 годах болгарин доходил до финала, где проиграл чеху Томашу Бердыху и аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро соответственно.
Турнир в Стокгольме пройдёт с 12 по 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет € 635 750. Действующим чемпионом турнира является грек Стефанос Циципас, в прошлогоднем финале обыгравший Эрнеста Гулбиса из Латвии со счётом 6:4, 6:4.
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