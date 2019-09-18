Федерер: Надаль начал доминировать после Монте-Карло

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о многолетней борьбе с Рафаэлем Надалем, а также высказался о двух победах испанца на турнирах «Большого шлема» за год.
«Мне очень приятно играть в таком возрасте. Я просто пытаюсь продолжать побеждать и завоёвывать титулы на «Больших шлемах». Посмотрим, чем это закончится. В теннисе сейчас удивительное время: три игрока смогли так много выиграть. Я, как и Рафа, стараюсь сделать свою карьеру лучше.
Выиграть два турнира «Большого шлема» за один год – невероятно. Но я никогда не удивляюсь Рафе, потому что знаю, на что он способен. Надаль должен был что-то поменять, когда у него возникли проблемы с игрой на харде. И он сделал это. После Монте-Карло Рафа начал доминировать», — приводит слова Федерера Tennis Head.
Напомним, на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) Надаль добрался до полуфинала, где уступил итальянцу Фабио Фоньини — 4:6, 2:6.
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