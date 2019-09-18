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Рууд: после ухода Джоковича, Федерера и Надаля теннис станет более открытым

Рууд: после ухода Джоковича, Федерера и Надаля теннис станет более открытым
Теннис / ATP 0

20-летний норвежский теннисист Каспер Рууд, занимающий 60-ю строчку рейтинга ATP, высказался о своих перспективах, а также выразил мнение, что после ухода серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля будет проще пробиваться в элиту мужского тенниса.

«Думаю, однажды я смогу стать лучшим. Мне предстоит пройти долгий путь, но я полагаю, что это вполне возможно. На вершине три игрока: Федерер, Надаль и Джокович. Они находятся там долгое время.

Я думаю, что теннис станет гораздо более открытым через три, четыре или пять лет. Трудно предсказать, насколько будешь хорош. Можно стать первой ракеткой мира или 10-й. Если проводить сравнение с игроками, которым по 20, 21, 22 года, я соглашусь, что шансы есть. Многим молодым парням не хватает стабильности», — приводит слова Рууда Tennis World USA.

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