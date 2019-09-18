Циципас – об отказе от соцсетей: удалил все приложения. Прекрасные ощущения!

Седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас, решивший отказаться от социальных сетей из-за стресса и давления, поделился ощущениями от нового опыта.



«Мой отказ от социальных сетей всё ещё в силе. Прошло две недели с того момента, как я удалил все приложения, и, честно говоря, пока ощущения прекрасные! Теперь все сообщения в социальных сетях, взаимодействия с аудиторией будут осуществляться агентством.



Сейчас я в Женеве. С раннего утра тренируюсь с Роджером Федерером. Прошло моё знакомство с Кубком Лэйвера, проходящим в одном из самых красивых городов Европы. Обязательно окажите ощутимую поддержку команде Европы. Желаю вам всем прекрасной недели!» – написал Циципас в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с Роджером Федерером.