Циципас – об отказе от соцсетей: удалил все приложения. Прекрасные ощущения!
Седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас, решивший отказаться от социальных сетей из-за стресса и давления, поделился ощущениями от нового опыта.
«Мой отказ от социальных сетей всё ещё в силе. Прошло две недели с того момента, как я удалил все приложения, и, честно говоря, пока ощущения прекрасные! Теперь все сообщения в социальных сетях, взаимодействия с аудиторией будут осуществляться агентством.
Сейчас я в Женеве. С раннего утра тренируюсь с Роджером Федерером. Прошло моё знакомство с Кубком Лэйвера, проходящим в одном из самых красивых городов Европы. Обязательно окажите ощутимую поддержку команде Европы. Желаю вам всем прекрасной недели!» – написал Циципас в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с Роджером Федерером.
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