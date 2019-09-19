Муратоглу: Гауфф считает себя «маленькой чемпионкой». Раньше так делала Серена

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу рассказал, как 15-летняя американка Кори Гауфф справляется с давлением, которое на неё обрушилось после успешного выступления на Уимблдоне.
«Знаете, в случае с Кори возраст — это лишь цифра. Именно поэтому мне и не нравится это правило. Некоторые люди остаются незрелыми и в 25. Что касается Гауфф, то для своего возраста она невероятно зрелая.
У неё огромные ожидания от себя. Конечно, справиться с таким давлением могут в принципе не все — сколько бы лет тебе ни было. Мы видели достаточно таких примеров.
Тем не менее уже на US Open от неё ожидали многого, но она сумела справиться с этим давлением.
Я редко сравниваю игроков и уж тем более никого не сравнил бы с Сереной — она величайшая. Тем не менее Гауфф, как и Серена в своё время, считает себя «маленькой чемпионкой». Это отличается от других случаев. Многие молодые игроки говорят, что хотят стать первой ракеткой мира, но это лишь слова. В случае с Кори я вижу, что она не бросает слов на ветер», — цитирует Муратоглу SkySports.
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