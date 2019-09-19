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Павлюченкова обыграла вторую сеяную Бертенс и вышла в 1/4 финала в Осаке

Павлюченкова обыграла вторую сеяную Бертенс и вышла в 1/4 финала в Осаке
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче второго круга соревнований категории Premier в Осаке (Япония). В двух партиях она обыграла вторую ракетку соревнований из Нидерландов Кики Бертенс — 6:1, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Павлюченковой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 1 подачей навылет, 7 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующей соперницей Павлюченковой станет теннисистка из Японии Мисаки Дои.

Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее японки Наоми Осаки — 6:4, 6:4.

Осака. 2-й круг
19 сентября 2019, четверг. 11:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
41
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
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