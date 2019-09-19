Павлюченкова обыграла вторую сеяную Бертенс и вышла в 1/4 финала в Осаке
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче второго круга соревнований категории Premier в Осаке (Япония). В двух партиях она обыграла вторую ракетку соревнований из Нидерландов Кики Бертенс — 6:1, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Павлюченковой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 1 подачей навылет, 7 двойными ошибками и 3 брейками.
Следующей соперницей Павлюченковой станет теннисистка из Японии Мисаки Дои.
Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее японки Наоми Осаки — 6:4, 6:4.
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