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Хачанов: все ждут от меня побед. Пока я не справляюсь с этой ответственностью

Хачанов: все ждут от меня побед. Пока я не справляюсь с этой ответственностью
Теннис / ATP 0

Девятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов рассказал о психологических трудностях, которые он испытывает из-за возлагаемых на него надежд.

«Чем выше ты становишься, тем больше от себя ждёшь. Это ожидание в большинстве случаев и мешает. Думаешь, что ты девятый в мире, или восьмой, десятый – неважно. Ждёшь, что будешь выигрывать, люди все ждут. Эта ответственность, которая на тебе лежит — пока что я с ней не справляюсь.

В июле я начал работать с Колей Давыденко. У него были такие ситуации. По-моему, у всех были такие ситуации, когда проигрываешь турниры подряд, все матчи, начинается эта неуверенность, и в голове какие-то мысли, которые тебе мешают и вносят сомнения, когда выходишь на корт. Сомневаешься, не знаешь, куда бить.

Когда думаешь об этом, всё идет против тебя. Поэтому сейчас работаем с Колей, сотрудничаем параллельно с моим основным тренером, с которым тоже продолжаем работать. Надеюсь, это поможет», — приводит слова Хачанова официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.

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