Кирьос сыграет и с Надалем, и с Федерером во второй день Кубка Лэйвера

Организаторы командных соревнований Laver Cup опубликовали расписание второго игрового дня. Сразу по два матча проведут теннисисты, пропускавшие первый игровой день — Рафаэль Надаль и Ник Кирьос. Первый одиночный матч на турнире предстоит провести и Роджеру Федереру.



Полностью расписание второго игрового дня выглядит следующим образом:



Александр Зверев (Команда Европы) — Джон Иснер (Команда мира)

Роджер Федерер (Европа) — Ник Кирьос (Мир)

Рафаэль Надаль (Европа) — Милош Раонич (Мир)

Рафаэль Надаль/Стефанос Циципас (Европа) — Ник Кирьос/Джек Сок (Мир).



Кубок Лэйвера—2019 пройдёт на родине Роджера Федерера в Женеве (Швейцария). Матчи выставочного турнира проходят в период с 20 по 22 сентября.



В первый день турнира за каждую победу команда получает 1 очко, во второй — 2, в третий — 3. Победителем розыгрыша Кубка Лэйвера станет сборная, которая первой наберёт 13 очков. После первого игрового дня команда Европы ведёт у сборной мира со счётом 3-1.

Кирьос – о соперниках на Кубке Лэйвера: никого не боюсь. Я обыгрывал их всех