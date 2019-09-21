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Кирьос сыграет и с Надалем, и с Федерером во второй день Кубка Лэйвера

Кирьос сыграет и с Надалем, и с Федерером во второй день Кубка Лэйвера
Теннис / ATP 0

Организаторы командных соревнований Laver Cup опубликовали расписание второго игрового дня. Сразу по два матча проведут теннисисты, пропускавшие первый игровой день — Рафаэль Надаль и Ник Кирьос. Первый одиночный матч на турнире предстоит провести и Роджеру Федереру.

Полностью расписание второго игрового дня выглядит следующим образом:

Александр Зверев (Команда Европы) — Джон Иснер (Команда мира)
Роджер Федерер (Европа) — Ник Кирьос (Мир)
Рафаэль Надаль (Европа) — Милош Раонич (Мир)
Рафаэль Надаль/Стефанос Циципас (Европа) — Ник Кирьос/Джек Сок (Мир).

Кубок Лэйвера—2019 пройдёт на родине Роджера Федерера в Женеве (Швейцария). Матчи выставочного турнира проходят в период с 20 по 22 сентября.

В первый день турнира за каждую победу команда получает 1 очко, во второй — 2, в третий — 3. Победителем розыгрыша Кубка Лэйвера станет сборная, которая первой наберёт 13 очков. После первого игрового дня команда Европы ведёт у сборной мира со счётом 3-1.

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