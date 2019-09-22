Федерер: рад, что наши идеи с Надалем часто совпадают

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал волевую победу над представителем Австралии Ником Кирьосом со счётом 6:7 (5:7), 7:5, [10:7] в матче Кубка Лэйвера, который проходит в Женеве (Швейцария).

«Я думал, что всё будет именно так. Было великолепно. Обидно, что я проиграл первый сет. Однако мне нужен был заряд, чтобы догнать Ника. Как только переворачивается ход игры, болельщики тут же включаются. На следующую игру надо взять беруши.

Подсказки Надаля? Рад, что наши идеи часто совпадают. Рафа — великий чемпион. Он не боится изменить даже выигрышную тактику. Меня поражает, как он каждый раз ищет новый путь к победе", — цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Матчи выставочного турнира проходят в период с 20 по 22 сентября.