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Федерер: Надаль спас меня в матче с Кирьосом

Федерер: Надаль спас меня в матче с Кирьосом
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о впечатлениях от поддержки болельщиков и советов испанца Рафаэля Надаля, которые помогли ему одержать волевую победу над австралийцем Ником Кирьосом со счётом 6:7 (5:7), 7:5, [10:7] в матче Кубка Лэйвера.

«Надаль спас меня. Если бы я давно закончил карьеру, сейчас со мной бы этого не случилось. Не стану отрицать, у меня шли мурашки по коже во время игры. Просто очень рад, что испытываю такие чувства в своей стране», — приводит слова швейцарца Tennis World USA.

Надаль и Федерер должны были сыграть в паре в третий игровой день, однако испанец отказался от участия из-за травмы запястья. Партнёром швейцарца в матче с американцами Джоном Иснером и Джеком Соком станет грек Стефанос Циципас.

Сборная Европы лидирует в поединке с командой мира — 7-5.

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