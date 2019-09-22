Федерер: Надаль спас меня в матче с Кирьосом

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о впечатлениях от поддержки болельщиков и советов испанца Рафаэля Надаля, которые помогли ему одержать волевую победу над австралийцем Ником Кирьосом со счётом 6:7 (5:7), 7:5, [10:7] в матче Кубка Лэйвера.
«Надаль спас меня. Если бы я давно закончил карьеру, сейчас со мной бы этого не случилось. Не стану отрицать, у меня шли мурашки по коже во время игры. Просто очень рад, что испытываю такие чувства в своей стране», — приводит слова швейцарца Tennis World USA.
Надаль и Федерер должны были сыграть в паре в третий игровой день, однако испанец отказался от участия из-за травмы запястья. Партнёром швейцарца в матче с американцами Джоном Иснером и Джеком Соком станет грек Стефанос Циципас.
Сборная Европы лидирует в поединке с командой мира — 7-5.
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