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Мухова завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Сеуле

Мухова завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Сеуле
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Мухова стала победительницей турнира категории International в Сеуле. В финале третья сеяная Мухова нанесла поражение четвёртой ракетке соревнований польке Магде Линетт со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Мухова 4 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Линетт подала 1 эйс, 7 раз ошиблась на подаче и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы.

Мухова сравняла счёт в личном противостоянии с Линетт в официальных матчах – 1-1. Впервые соперницы встретились в 2019 году. На турнире в Бронксе победу одержала Линетт.

23-летняя Мухова, выиграв турнир категории International в Сеуле, завоевала первый титул в карьере.

Сеул. Финал
22 сентября 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Каролина Мухова
45
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Магда Линетт
48
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
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