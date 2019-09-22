Мухова завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Сеуле

Чешская теннисистка Каролина Мухова стала победительницей турнира категории International в Сеуле. В финале третья сеяная Мухова нанесла поражение четвёртой ракетке соревнований польке Магде Линетт со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Мухова 4 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Линетт подала 1 эйс, 7 раз ошиблась на подаче и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы.

Мухова сравняла счёт в личном противостоянии с Линетт в официальных матчах – 1-1. Впервые соперницы встретились в 2019 году. На турнире в Бронксе победу одержала Линетт.

23-летняя Мухова, выиграв турнир категории International в Сеуле, завоевала первый титул в карьере.