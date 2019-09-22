Фритц и Федерер выиграли матчи на Кубке Лэйвера

На Кубке Лэйвера состоялись два матча в одиночном разряде. Пятая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим уступил американцу Тэйлору Фритцу со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 5:10.
За 2 часа Тим подал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и упустил 7 возможностей взять подачу соперника. Фритц 10 раз подал навылет, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 8.
Третья ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер одолел американца Джона Иснера — 6:4, 7:6 (7:3).
За 1 час 25 минут матча Роджер подал 12 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Джон 15 раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и упустил единственную возможность взять подачу соперника.
Счёт в противостоянии команд мира и Европы стал 9-8. Судьба трофея определится в решающем матче Александра Зверева из Германии и канадца Милоша Раонича.
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