Медведев: в Питер я приехал не торговать лицом, поэтому трофей дался непросто
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над хорватом Борной Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой россиянина со счётом 6:3, 6:1.
«Нужно сказать, что морально было непросто. Если бы я приехал, как многие думали, просто поторговать лицом, было бы неважно — выиграл или проиграл. Я же сразу сказал, что еду за победой, поэтому во всех матчах меня «зажимало», было тяжело.
Даже в финале я играл с неудобным для себя соперником. Доволен тем, что встреча получилась лёгкой. Перед матчем нервы были сопоставимы с теми, что были перед финалом US Open», — цитирует Медведева пресс-служба соревнований.
Видео с полным интервью Даниила доступно на «Чемпионате».
Медведев — о победе в Санкт-Петербурге: хотелось кричать и радоваться
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