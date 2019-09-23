Медведев: в Питер я приехал не торговать лицом, поэтому трофей дался непросто

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над хорватом Борной Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой россиянина со счётом 6:3, 6:1.

«Нужно сказать, что морально было непросто. Если бы я приехал, как многие думали, просто поторговать лицом, было бы неважно — выиграл или проиграл. Я же сразу сказал, что еду за победой, поэтому во всех матчах меня «зажимало», было тяжело.

Даже в финале я играл с неудобным для себя соперником. Доволен тем, что встреча получилась лёгкой. Перед матчем нервы были сопоставимы с теми, что были перед финалом US Open», — цитирует Медведева пресс-служба соревнований.

Видео с полным интервью Даниила доступно на «Чемпионате».

Медведев — о победе в Санкт-Петербурге: хотелось кричать и радоваться