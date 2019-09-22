Медведев — о победе в Санкт-Петербурге: хотелось кричать и радоваться

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над хорватом Борной Чоричем со счётом 6:3, 6:1 в финале турнира в Санкт-Петербурге.

«Я очень счастлив. Это, может быть, было незаметно сразу после последнего очка. После победы в Цинциннати я решил, что это будет мой стиль. Но скрывать эмоции, на самом деле, было очень тяжело. Хотелось начать кричать и радоваться. Я действительно очень счастлив, и спасибо большое за поддержку, сегодня был полный зал.

Всех людей и не перечислишь, кому бы я хотел посвятить эту победу, потому что мой теннисный пусть и то, где я сейчас нахожусь, – всё это было бы невозможно без многих людей. Естественно, это моя жена. После того как сделал ей предложение, я начал играть всё лучше и лучше. Конечно же, мои родители. Мама отвела меня в теннис. Я бы просто не играл в теннис, если бы не она. Папа всегда поддерживал материально и морально. Всех людей и не перечислишь, всех тренеров, с которыми я работал. И часу не хватит, чтобы всех перечислить. Они все знают, что они мне очень дороги и что я им очень благодарен за всё, что они сделали», — приводит слова Медведева пресс-служба соревнований.

Последним из россиян, кому покорился трофей соревнований в Санкт-Петербурге, в 2004 году был Михаил Южный. Медведев играл в пятом финале в сезоне-2019 подряд и во второй раз вышел победителем.