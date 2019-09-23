Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Мама Медведева: в теннис Даниил пришёл по объявлению

Мама Медведева: в теннис Даниил пришёл по объявлению
Теннис / ATP 0

Ольга Медведева, мама четвёртой ракетки мира из России Даниила Медведева, рассказала о первых шагах сына в теннисе.

«Привела в теннис Даниила я, но это было случайно. Я человек не спортивный и даже могу сказать, что спорт раньше не любила. Сейчас-то, конечно, люблю своего сына в спорте. Даниил был очень любознательным мальчиком, ему не нравилось сидеть без дела, поэтому он занимался всем. Я направляла его туда, что нравится мне — музыка, искусство, рисование. Ходили мы и на плавание, потому что это, как я считаю, гармонично развивает тело. Мы ходили в бассейн «Чайка», и там было объявление, что проводится набор в теннисную секцию. Корт был один, над бассейном. Я позвонила мужу, спросила: «Может, нам еще и на теннис?» Он сказал: «Да, конечно, давай».

Группу набирала Екатерина Крючкова, заслуженный тренер России. Но тогда мы всего этого не знали и ни в чем не разбирались. Просто пришли по объявлению. Я нашла на даче какие-то кроссовки, причем они были старшей сестры Даниила — розовые — и розовую же ракетку. Так он на этот просмотр и пошёл. Екатерина Ивановна брала не всех, проходил серьезный отбор, она приняла в группу всего трех человек, в том числе и Даниила. Так теннис неожиданно вошел в нашу жизнь», — цитирует Ольгу Медведеву «Спорт-Экспресс».

Медведев завоевал титул на турнире в Санкт-Петербурге, выиграв у Чорича в финале
Медведев: в Питер я приехал не торговать лицом, поэтому трофей дался непросто
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент