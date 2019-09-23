Мама Медведева: в теннис Даниил пришёл по объявлению

Ольга Медведева, мама четвёртой ракетки мира из России Даниила Медведева, рассказала о первых шагах сына в теннисе.
«Привела в теннис Даниила я, но это было случайно. Я человек не спортивный и даже могу сказать, что спорт раньше не любила. Сейчас-то, конечно, люблю своего сына в спорте. Даниил был очень любознательным мальчиком, ему не нравилось сидеть без дела, поэтому он занимался всем. Я направляла его туда, что нравится мне — музыка, искусство, рисование. Ходили мы и на плавание, потому что это, как я считаю, гармонично развивает тело. Мы ходили в бассейн «Чайка», и там было объявление, что проводится набор в теннисную секцию. Корт был один, над бассейном. Я позвонила мужу, спросила: «Может, нам еще и на теннис?» Он сказал: «Да, конечно, давай».
Группу набирала Екатерина Крючкова, заслуженный тренер России. Но тогда мы всего этого не знали и ни в чем не разбирались. Просто пришли по объявлению. Я нашла на даче какие-то кроссовки, причем они были старшей сестры Даниила — розовые — и розовую же ракетку. Так он на этот просмотр и пошёл. Екатерина Ивановна брала не всех, проходил серьезный отбор, она приняла в группу всего трех человек, в том числе и Даниила. Так теннис неожиданно вошел в нашу жизнь», — цитирует Ольгу Медведеву «Спорт-Экспресс».
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