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Кузнецова получила уайлд-кард на Открытый чемпионат Китая

Кузнецова получила уайлд-кард на Открытый чемпионат Китая
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила уайлд-кард на турнир WTA категории Premier в Пекине, который состоится с 28 сентября по 6 октября.

34-летняя Кузнецова — двукратная чемпионка Открытого чемпионата Китая. На текущий момент Светлана является 69-й ракеткой мира.

Ранее уайлд-кард на турнир в Пекине получила американка Винус Уильямс.

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