Кузнецова получила уайлд-кард на Открытый чемпионат Китая

Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила уайлд-кард на турнир WTA категории Premier в Пекине, который состоится с 28 сентября по 6 октября.



34-летняя Кузнецова — двукратная чемпионка Открытого чемпионата Китая. На текущий момент Светлана является 69-й ракеткой мира.



Ранее уайлд-кард на турнир в Пекине получила американка Винус Уильямс.