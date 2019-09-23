Кузнецова получила уайлд-кард на Открытый чемпионат Китая
Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила уайлд-кард на турнир WTA категории Premier в Пекине, который состоится с 28 сентября по 6 октября.
34-летняя Кузнецова — двукратная чемпионка Открытого чемпионата Китая. На текущий момент Светлана является 69-й ракеткой мира.
Ранее уайлд-кард на турнир в Пекине получила американка Винус Уильямс.
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