Куницын: в плане физики Медведев восстановился, но концовка сезона будет сложной

Тренер сборной России на Кубке Дэвиса Игорь Куницын поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева на турнире в Санкт-Петербурге. Специалист надеется, что уроженец Москвы закончит год без травм.

«Очень рад за Даню — он выиграл дома, знаю, как сильно он хотел сыграть в России перед болельщиками из своей страны после такой успешной серии турниров. В Питере Медведев показал все свои лучшие качества. Четвертьфинал с Рублёвым и полуфинал с Герасимовым оказались гораздо сложнее, чем финал с Чоричем. Результат в Санкт-Петербурге Даниил показал благодаря уверенности, которую приобрёл после американской серии. В плане физики Медведев восстановился, но помимо этого надо заложить базу на заключительный отрезок сезона. Всё равно необходимо проделать определённую работу, чтобы вытянуть достаточно насыщенную концовку года.

Будем надеяться, что он обойдётся без травм и сумеет реализовать всё задуманное. Посмотрим на его матчевую нагрузку после возвращения из Азии. Концовка сезона очень сложная, и подойти к Кубку Дэвиса в оптимальных кондициях будет тяжело, поскольку после Лондона с ходу придётся играть в Мадриде. А если в столице Великобритании Медведев пройдёт далеко, то у него вообще не будет времени на подготовку", — цитируют Куницына «Известия».

На текущий момент Медведев является четвёртой ракеткой мира.

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