Кар. Плишкова после победы над Анисимовой сохраняет шанс стать 1-й ракеткой мира

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прошла в третий круг турнира в Ухане (Китай). В матче второго раунда она нанесла поражение американке Аманде Анисимовой со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Каролина выполнила 6 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. В активе Анисимовой ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.

За выход в четвертьфинал представительница Чехии поборется с украинкой Даяной Ястремской.

Напомним, Плишкова сохраняет шансы на то, чтобы по итогам турнира в Ухане стать первой ракеткой мира. Для этого Каролине нужно дойти как минимум до полуфинала при том, что лидер рейтинга WTA, австралийка Эшли Барти, проиграет на круг раньше. В случае, если обе теннисистки пробьются в финал, первой ракеткой мира станет победительница соревнований.