Кудерметова проиграла в 1/8 финала крупного турнира в Ухане

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ухане (Китай) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 57 минут.



Вероника 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Мартич поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.



В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.

Кудерметова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA