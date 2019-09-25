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Кудерметова проиграла в 1/8 финала крупного турнира в Ухане

Кудерметова проиграла в 1/8 финала крупного турнира в Ухане
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ухане (Китай) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Вероника 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Мартич поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.

Ухань. 3-й круг
25 сентября 2019, среда. 10:45 МСК
Петра Мартич
22
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Вероника Кудерметова
45
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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