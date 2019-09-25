Соболенко — о выходе в четвертьфинал в Ухане: тигр вернулся

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Ухане. В третьем круге она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 6:1, 7:6 (11:9).



«Тигр вернулся. Я просто играю свободно, ничего боюсь, действую активно. Я с нетерпением жду выхода на корт. Я так рада, что это ощущение вернулось.



Когда я поднималась в рейтинге, мне был интересен каждый матч. Я хотела найти путь к победе над каждой соперницей. Ранее в этом сезоне у меня было ощущение, что я хочу играть, но не хотела сложных матчей. Я хотела выигрывать легко", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

В четвертьфинале Арина сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.



«Думаю, сейчас у неё те же ощущения, что у меня год назад. Терять ей нечего», — сказала Соболенко.