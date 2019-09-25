Соболенко: почему Турсунов ещё раньше не отправил меня на турнир одну?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выступления на турнире в Ухане (Китай) без российского тренера Дмитрия Турсунова.



«Я много думала. Всё это время я была сама с собой, никого за спиной. На корте я находилась одна и не могла смотреть на кого-либо ещё. Просто сосредоточилась на своей игре, на себе, на мыслях.



Это на самом деле помогло мне понять, что произошло в этом году. Я пыталась найти оправдания, говоря Турсунову, что все проблемы в нём. О теннисе речи не было.



Я счастлива, что, находясь здесь одна несколько дней, я поняла эту большую вещь. И почему тренеры не отправили меня одну на турнир ещё раньше в этом году? Это тоже их вина!» — смеясь, ответила Соболенко официальному сайту WTA.



В четвертьфинале турнира в Ухане теннисистка из Беларуси сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.