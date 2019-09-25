Соболенко: почему Турсунов ещё раньше не отправил меня на турнир одну?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выступления на турнире в Ухане (Китай) без российского тренера Дмитрия Турсунова.
«Я много думала. Всё это время я была сама с собой, никого за спиной. На корте я находилась одна и не могла смотреть на кого-либо ещё. Просто сосредоточилась на своей игре, на себе, на мыслях.
Это на самом деле помогло мне понять, что произошло в этом году. Я пыталась найти оправдания, говоря Турсунову, что все проблемы в нём. О теннисе речи не было.
Я счастлива, что, находясь здесь одна несколько дней, я поняла эту большую вещь. И почему тренеры не отправили меня одну на турнир ещё раньше в этом году? Это тоже их вина!» — смеясь, ответила Соболенко официальному сайту WTA.
В четвертьфинале турнира в Ухане теннисистка из Беларуси сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
- 25 сентября 2019
-
19:50
-
19:18
-
18:49
-
18:27
-
17:55
-
17:27
-
16:33
-
16:15
-
15:21
-
15:15
-
14:55
-
13:58
-
13:26
-
13:12
-
12:51
-
12:22
-
11:56
-
11:53
-
11:16
-
10:39
-
10:35
-
10:00
-
09:50
-
09:19
-
09:16
-
08:47
-
00:50
- 24 сентября 2019
-
23:52
-
22:41
-
21:50
-
21:47
-
20:58
-
20:20
-
19:49
-
17:47