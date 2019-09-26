Кирьос снялся с серии азиатских турниров

Австралийский теннисист Ник Кирьос принял решение досрочно завершить выступление на азиатской серии турниров. Об этом сообщил сам спортсмен в своём «твиттере».
«К сожалению, травма ключицы, которую я получил на Кубке Лэйвера, обострилась. Теперь я вынужден прекратить своё выступление в Азии и на время вернуться в Австралию. Мне нужно немного отдохнуть и набрать форму», — заявил Ник.
Ранее в интервью Кирьос заявил о желании сыграть на Кубке Дэвиса.
«Травма ключицы не позволяет мне подавать, а именно подача является моим главным оружием. Хочу сыграть на Кубке Дэвиса в середине ноября, поэтому у меня есть время на восстановление».
В текущем сезоне Ник сыграл в 36 матчах на уровне АТР, в которых одержал 21 победу. В его активе два трофея — в Акапулько и Вашингтоне.
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