Кирьос: не буду играть, пока не залечу плечо
Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поражение в первом круге турнира в Чжухае (Китай) от представителя Италии Андреаса Сеппи со счётом 6:7 (5:7), 1:6.
«Я мучаюсь с плечом. Сейчас я не думаю, что буду играть пока состояние плеча не улучшится достаточно для того, чтобы я мог подавать. Сегодня я проиграл, потому что подавать не мог. Если бы подавал нормально, то легко выиграл бы. Но я не мог посылать мяч даже со средней скоростью. Пока всё не наладится, я играть не буду», — приводит слова Кирьоса AFP.
Ник отметил, что всё ещё надеется сыграть за сборную Австралии в Кубке Дэвиса в ноябре 2019 года.
«До этого у меня ещё много времени. Я могу отдохнуть, восстановиться и залечить плечо», — сказал Кирьос.
Американский теннисист назвал Кирьоса гением
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