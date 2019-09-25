Кирьос: не буду играть, пока не залечу плечо

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поражение в первом круге турнира в Чжухае (Китай) от представителя Италии Андреаса Сеппи со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

«Я мучаюсь с плечом. Сейчас я не думаю, что буду играть пока состояние плеча не улучшится достаточно для того, чтобы я мог подавать. Сегодня я проиграл, потому что подавать не мог. Если бы подавал нормально, то легко выиграл бы. Но я не мог посылать мяч даже со средней скоростью. Пока всё не наладится, я играть не буду», — приводит слова Кирьоса AFP.

Ник отметил, что всё ещё надеется сыграть за сборную Австралии в Кубке Дэвиса в ноябре 2019 года.

«До этого у меня ещё много времени. Я могу отдохнуть, восстановиться и залечить плечо», — сказал Кирьос.