Маррей в трёх сетах уступил де Минору во втором круге турнира в Чжухае

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Чжухае (Китай). В матче второго круга он уступил седьмому сеяному соревнований австралийцу Алексу де Минору – 6:4, 2:6, 4:6. Счёт личных встреч сравнялся – 1-1.
Продолжительность поединка составила 2 часа 44 минуты. Маррей 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету де Минора 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Соперником австралийца в матче за выход в полуфинал станет четвёртый сеяный хорват Борна Чорич, обыгравший хозяина соревнований китайца У Ди, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:3.
Призовой фонд турнира категории ATP 250 в Чжухае составляет $ 1 млн.
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