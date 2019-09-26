Маррей – о проигрыше де Минору: не чувствовал, что могу удерживать свой уровень

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о матче второго круга турнира в Чжухае (Китай), где он уступил седьмому сеяному соревнований австралийцу Алексу де Минору – 6:4, 2:6, 4:6.
«Сегодня вечером я ощущал, что в некоторых моментах действовал очень хорошо. Но я не чувствовал, что способен удерживать свой уровень игры. Второй сет, который я легко отдал, а также третий выглядели обрывочно по сравнению с первым. Там было что-то хорошее, какие-то позитивные моменты, но в плане физики это была борьба. С точки зрения уровня, на котором я играл, матч был хорошим, но я просто не мог выдерживать этот уровень достаточно долго», — приводит слова Маррея Reuters.
Соперником де Минора в матче за выход в полуфинал станет четвёртый сеяный хорват Борна Чорич, обыгравший китайца У Ди (Q) со счётом 6:3, 6:3.
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