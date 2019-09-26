Соболенко поделилась ожиданиями от матча с Барти в полуфинале турнира в Ухане

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под девятым номером, поделилась впечатлениями от победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счётом 6:3, 1:6, 6:1, а также рассказала об ожиданиях от встречи с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти в полуфинале соревнований.



«Прекрасно себя чувствую. Просто наслаждаюсь временем, проведённым на корте. Было здорово играть. Мой теннис становится лучше и лучше с каждым днём, с каждым матчем.



Барти — отличная теннисистка. Сейчас она первая ракетка мира. Интересно сыграть с ней. Конечно, будет тяжёлый матч, но я с нетерпением жду этого. Просто постараюсь сосредоточиться на своей игре, на каждом розыгрыше, попробую сохранять спокойствие и быть готовой ко всему.



Чувствую уверенность, играя здесь. Люди поддерживают меня здесь сумасшедшим образом. Я ощущаю это», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.