Лопес: Медведев извинился передо мной в раздевалке за своё поведение на US Open

38-летний испанский теннисист Фелисьяно Лопес рассказал о своём отношении к четвёртой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву, которого освистывали болельщики во время их очного матча на Открытом чемпионате США.



«Это был поединок, во время которого я наслаждался великолепным уровнем игры, даже несмотря на поражение. Я соревновался с одним из сильнейших теннисистов мира. Именно такие матчи мне хочется проводить. Ради этого я продолжаю жертвовать собой во время ежедневных тренировок.



То, что произошло на корте, видели все, и Медведев уже извинился за своё поведение. Сначала он сделал это передо мной в раздевалке, а потом попросил прощение у публики. Так что добавить больше нечего.



Не удивился, что он дошёл до финала. Весь год и особенно этим летом Медведев был самым стабильным из молодых теннисистов», — приводит слова Лопеса Marca.



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