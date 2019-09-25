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Медведев — Урганту: стою и думаю, как шеф в фильме «Такси»: мы в дерьме

Медведев — Урганту: стою и думаю, как шеф в фильме «Такси»: мы в дерьме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев в эфире передачи «Вечерний Ургант» прокомментировал инцидент, который случился в матче третьего круга US Open.

«В 1/8 финала было необычное представление, которого я не планировал. Поссорился с публикой, чего вообще не хотел. Это не в моём стиле.

После того, что я сделал. Стою на корте, меня все освистывают. Понимаю, что я как в фильме «Такси», когда шеф говорит: «Мы в дерьме». Я стою и понимаю, что выхода нет, но матч выигрывать надо. Это очки, деньги, проход дальше.

После матча меня продолжали освистывать, ну тут я думаю, ладно, просто так вы не отделаетесь. Я хотел заиграть с ними, но они разозлились ещё больше.

После четвертьфинала было много людей, зрители разделились 50 на 50. Одни меня поддерживали, другие свистели. Диктор спросил меня, что я хотел бы им всем сказать. И я ответил «извините» и «спасибо». Зал разделился. Половина продолжала свистеть, а половина стала хлопать и орать «Медведев лучший», — сказал теннисист.

Напомним, Медведев по ходу игры с Фелисьяно Лопесом вступил в перепалку с судьей, а когда зрители начали свистеть, показал им средний палец. После матча россиянин поблагодарил публику за эмоции, которые помогли ему выиграть.

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