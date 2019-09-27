Павлюченкова сыграет с Кудерметовой в первом круге турнира в Пекине

Состоялась жеребьёвка крупного женского турнира в Пекине (Китай). Первый номер посева получила австралийка Эшли Барти, второй — чешка Каролина Плишкова, третий — украинка Элина Свитолина, четвёртый — японка Наоми Осака.

Полуфиналистки турнира в Ухане (Китай) Барти, чешка Петра Квитова (7), американка Элисон Риске и представительница Беларуси Арина Соболенко (12) в Пекине стартуют со второго круга.

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом раунде встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова сыграют с победительницами квалификации. Дарья Касаткина — с китаянкой Пэн Шуай (WC).

Каролина Плишкова и Элина Свитолина в первом круге сразятся с соперницами из Латвии — Еленой Остапенко (WC) и Анастасией Севастовой соответственно.

Соревнования пройдут с 28 сентября по 6 октября.