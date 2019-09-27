Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Павлюченкова сыграет с Кудерметовой в первом круге турнира в Пекине

Павлюченкова сыграет с Кудерметовой в первом круге турнира в Пекине
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка крупного женского турнира в Пекине (Китай). Первый номер посева получила австралийка Эшли Барти, второй — чешка Каролина Плишкова, третий — украинка Элина Свитолина, четвёртый — японка Наоми Осака.

Полуфиналистки турнира в Ухане (Китай) Барти, чешка Петра Квитова (7), американка Элисон Риске и представительница Беларуси Арина Соболенко (12) в Пекине стартуют со второго круга.

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом раунде встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова сыграют с победительницами квалификации. Дарья Касаткина — с китаянкой Пэн Шуай (WC).

Каролина Плишкова и Элина Свитолина в первом круге сразятся с соперницами из Латвии — Еленой Остапенко (WC) и Анастасией Севастовой соответственно.

Соревнования пройдут с 28 сентября по 6 октября.

Россиянка Блинкова вслед за Потаповой победила в квалификации турнира в Пекине
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент