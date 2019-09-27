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Россиянка Блинкова вслед за Потаповой победила в квалификации турнира в Пекине

Россиянка Блинкова вслед за Потаповой победила в квалификации турнира в Пекине
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова (6) вышла во второй раунд квалификации турнира в Пекине (Китай). На старте отборочных соревнований она обыграла хозяйку кортов Чжу Линь со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Анна 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Следующей соперницей Блинковой будет представительница Казахстана Зарина Дияс (12). Ранее во второй раунда квалификации вышла россиянка Анастасия Потапова.

В 2018 году победительницей турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

Россиянка Потапова победила на старте квалификации крупного турнира в Пекине
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